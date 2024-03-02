Duydukları Turgut Altınok'un canını sıktı. Eski seçmeni ile pazarda karşılaştı

Kaynak: Haber Merkezi Ökkeş Bölükbaşı
Duydukları Turgut Altınok'un canını sıktı. Eski seçmeni ile pazarda karşılaştı
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok seçim turunda, eski bir seçmeniyle karşılaştı. Sohbet başladı ama konuşma pek Altınok'un pek de hoşuna gitmedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok çıktığı seçim turunda vatandaşlarla sohbet etti. Onlardan biri de engelli bir vatandaştı. Altınok'u da 35 senedir tanıyordu. Sohbet başladı, Turgut Altınok oyunu istedi ama verilen cevaplar pek de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'u memmun etmemişti.

İşte Turgut Altınok ile vatandaşın sohbeti:

Vatandaş-Ben seni 35 senedir tanıyorum

Turgut Altınok-Anketlere bakma

Vatandaş-Ben halkım Cumhuriyet çocuğuyum. Halkım ben. Ben seni geçen sene efsane diyerek pankartını astırdım biliyor musun?

Turgut Altınok-Havaya civaya bakma

Vatandaş-Yok

Turgut Altınok-Sen oyunu verecek misin ?

Vatandaş-Görünen köy kılavuz istemez. Çocuklara süt veriyor ya. Çikolata veriyor. Kart verdi. Ben seni saygıyla selamlıyorum.

Turgut Altınok- Biz de kart vereceğiz.

Vatandaş-Öbürü 20 sene hiçbir şey vermedi. Bu adam beni tatile yolladı. Melih Gökçek beni yollamadı.

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