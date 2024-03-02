Flaş... Flaş… 14 ilacın satışı sonlandırıldı. İlaç krizi büyüyor

Kaynak: Cumhuriyet
Flaş... Flaş… 14 ilacın satışı sonlandırıldı. İlaç krizi büyüyor
Türkiye'deki ilaç sıkıntısı uzun zamandır devam ederken, bir İsviçreli ilaç şirketi birkaç ay önce eczanelere yolladığı bir bildiriyle Türkiye'de 14 ilacın satışını durdurduğunu açıkladı.

İlacın satışını durduran İsviçreli ilaç şirketinin ilaçları arasında göz tansiyonu, Alzheimer, migren, göz enfeksiyonu, göz ağrısı ve epilepsi ilaçları yer alıyor. Satışı durdurulan ilaçlardan biri de Oxcarbezapine içeren bir epilepsi ilacı.

Bu ilacın satışı durduktan sonra epilepsi hastaları zor durumda kaldı.

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'ın haberine göre, Aslı Özkan adlı bir vatandaş Change.org'da bir imza kampanyası başlattı ve ilacın Türkiye'de alternatifi olmadığını söyledi.

Özkan, kampanya yazısında “Bu ilacı bulamayanlar yeniden kriz yaşama riskiyle karşılaşacaklar” dedi.

Türk Nöroloji Derneği Epilepsi Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Kadriye Ağan, epilepsinin çoğunun antiepileptik ilaçlarla tedavi edildiğini söyledi.

Ağan, “Satışı kesilen bu ilaç, odaklı başlayan epilepsilerin tedavisinde kullanılıyor. Bir ilaçtan başka bir ilaca geçiş sürecinde hastanın kriz geçirme olasılığı da yükseliyor” diye konuştu.

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