40 profesör enflasyonu böyle anlatamaz. Sıradan vatandaş cebinizden para alınma yöntemini açıkladı

Görüntü Konya'dan...Sıradan bir vatandaş kağıt üzerine çizdiği kağıdın üzerinde 40 profesörün bile anlatmakta zorlanacağı enflasyonu arkadaşına anlattı, görüntüyü izleyenin ağzı açık kaldı. Vatandaş 20 taşla kağıdın üzerine çizdiği şekilde enflasyonun cebimizden parayı nasıl aldığın gösterdi.

Vatandaş çektiği video için "Enflasyonda cebimizden para nasıhl kayboluyor çalışması" adını verdi. Arkadaşına sormaya başladı kaç taş var diye? Her seferinde bir taşın yerini değiştirdi. Yine sonuç altı çıkıyordu. Ancak ortada vatandaşın 'Enflasyon' olarak gösterdiği yer boşalıyordu. Tıpkı cebimizdeki para gibi. Taşların yerini değiştirdi. Ortadaki dört taş sırayla yok oldu. Ortadaki dört taş artık yoktu. Çünkü enflasyon gibi paramızı yutmuştu. 40 profesör yan yana gelse anlatmakta zorlanacağı enflasyonu işte bu yöntemle çok basit bir şekilde vatandaşın gözleri önüne serildi. Ortada artık taş kalmamıştı. Farzedin cebiniz gibi...