Duygu sömürüsü yapan dilenciler zabıtaya yakalandı. Çöpten yemek yeme numarası yapıyorlardı

Kaynak: İHA
Duygu sömürüsü yapan dilenciler zabıtaya yakalandı. Çöpten yemek yeme numarası yapıyorlardı
Karaköy'de yoldan geçenlere çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapıp yardım isteyen yabancı uyruklu dilenciler zabıta ekiplerince yakalandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Karaköy mahallesinde farklı noktalardaki çöp konteynerlerinin yanında bekleyen yabancı uyruklu kadın dilenciler, yanlarında getirdikleri yiyecek dolu poşetleri açarak içindekileri yemeye başladı.

Dilenci kadınların, yemekleri çöpten çıkarmış gibi çevreden geçenlere göstererek duygu sömürüsü yaptıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Konuya ilişkin çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü Huzur Ekibi ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dilencilerin bulunduğu yere geldi. Suçüstü yakalanan 4'ü çocuk 8 dilenci, cezai işlemleri yapılmak üzere Kasımpaşa'daki Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dilencilerden birinin kucağında 1 aylık bebeğinin olduğu öğrenilirken, dilencilere 617'şer lira cezai işlem uygulandı.

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