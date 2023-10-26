Düzce Belediyesi Türk bayrağı rekor denemesi hüsranla sonuçlandı 32 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Ancak rekor denemesi iptal edildi ve onlarca öğrenci yaralandı.

Öğrenciler 3 saat bekletildi

Rekor denemesi için Anıtpark’ta toplanan binlerce öğrenci, Düzce Belediyesi’nin yönlendirmesini bekledi. Ancak organizasyon bir türlü başlayamadı. 3 saat boyunca meydanda toplu halde bekleyen öğrenciler, sıkıntı yaşadı.

Maketler öğrencilerin üzerine düştü

Rekor denemesinin iptal edildiği duyurulunca, öğrenciler ellerindeki maketleri havaya atmaya başladı. Maketler öğrencilerin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu. İlk belirlemelere göre 7 öğrenci ambulanslar ile 25 öğrenci öğretmenlerin araçları ile toplam 32 öğrenci hastanelere kaldırıldı. Onlarca öğrencide de hafif yaralanmalar meydana geldi.