Düzce'de 2024 yılı içerisinde bin 930 kişi yaralandı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarında olan D-100 Karayolu ve Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan Düzce'de 2024 yılı Ekim ayında 148 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası, 124 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hayatını kaybederken 213 kişi ise yaralandı.

2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ise toplam bin 215 yaralamalı ve ölümlü, bin 86 maddi hasarlı kaza meydana gelirken kazalarda 22 kişi hayatını kaybederken bin 930 kişi ise yaralandı.