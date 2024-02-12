Düzce’de 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası 500 kişi sokaklara döküldü

Kaynak: İHA
Düzce’de 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası 500 kişi sokaklara döküldü
Düzce’de kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada hafif ticari bir araç, kontrolsüz kavşakta yola aniden çıkan Yaşar D. idaresindeki at arabasına çarpıp kanala uçtu.

Düzce'de hafif ticari bir araç kontrolsüz kavşakta önüne aniden çıkan at arabasına hızla çarptı. Yaşanan kazada at arabasının içinde bulunan Yaşar D., Ebru D., A.D. (7), T.E.D. (9) ile Muhammet T. yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza sonrası mahalleli sokağa döküldü. Yaklaşık 500 kişi güzergah üzerinden geçen tüm otomobillere taşlı ve sopalı saldırı gerçekleştirerek, yolu trafiğe kapattı.

aw140515-02.jpg

EMNİYET MÜDÜRÜ VE VALİ BÖLGEYE GELDİ

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü kalabalığı teskin etti. Olayların yatıştırılmasından sonra Düzce Valisi Selçuk Aslan da bölgeye geldi. Bölgede sinyalizasyon çalışması ve kasis yapılacağını bildiren Vali Aslan, çalışmaların hemen başlayacağını ifade etti. Mahalle sakinleri eylemlerine son vererek dağıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

aw140515-03.jpg

aw140515-04.jpg

aw140515-09.jpg

aw140515-07.jpg

aw140515-06.jpg

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Gezeravcı'ya 'Benimle konuştuktan sonra yukarıya nasıl çıktın?' Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Gezeravcı'ya 'Benimle konuştuktan sonra yukarıya nasıl çıktın?'
Batuhan Karadeniz Galatasaray'ın başına gelecekleri açıkladı. Nedeni herkesi şok etti Spor
Batuhan Karadeniz Galatasaray'ın başına gelecekleri açıkladı. Nedeni herkesi şok etti
Gisdol'den Moryke Fofana açıklaması Spor
Gisdol'den Moryke Fofana açıklaması
Milyonların başı derde girecek. SGK düğmeye bastı. Yapan da yaptıran da yanacak Ekonomi
Milyonların başı derde girecek. SGK düğmeye bastı. Yapan da yaptıran da yanacak
Alkollü olduğu iddia edilen kadın, gündüz vakti yol kenarında önce çöp konteynırına girmeye çalıştı sonra kendini yere attı Video
Alkollü olduğu iddia edilen kadın, gündüz vakti yol kenarında önce çöp konteynırına girmeye çalıştı sonra kendini yere attı
Legia Varşova'dan Ernest Muçi yalanlaması: Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş Spor
Legia Varşova'dan Ernest Muçi yalanlaması: Hayal güçleri fazla ileriye gitmiş
İran Suriye'de ABD ve terör örgütünü vurunca teröristler paniğe kapıldı. Dış haberler uzmanı terör örgütünün ABD'den talep ettiklerini tek tek açıkladı Dünya
İran Suriye'de ABD ve terör örgütünü vurunca teröristler paniğe kapıldı. Dış haberler uzmanı terör örgütünün ABD'den talep ettiklerini tek tek açıkladı