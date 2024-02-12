Düzce’de 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası 500 kişi sokaklara döküldü

Düzce'de hafif ticari bir araç kontrolsüz kavşakta önüne aniden çıkan at arabasına hızla çarptı. Yaşanan kazada at arabasının içinde bulunan Yaşar D., Ebru D., A.D. (7), T.E.D. (9) ile Muhammet T. yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza sonrası mahalleli sokağa döküldü. Yaklaşık 500 kişi güzergah üzerinden geçen tüm otomobillere taşlı ve sopalı saldırı gerçekleştirerek, yolu trafiğe kapattı.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE VALİ BÖLGEYE GELDİ

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü kalabalığı teskin etti. Olayların yatıştırılmasından sonra Düzce Valisi Selçuk Aslan da bölgeye geldi. Bölgede sinyalizasyon çalışması ve kasis yapılacağını bildiren Vali Aslan, çalışmaların hemen başlayacağını ifade etti. Mahalle sakinleri eylemlerine son vererek dağıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.