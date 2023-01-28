93 kişi bu nedenle hastanelere başvurdu

İHA’nın haberine göre; Düzce’de geçtiğimiz ay 93 kişi kedi tırmalaması ve köpek ısırmasından hastanelere başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kuduz vakalarının takibi çerçevesinde çalışmalarını devam ettiriyor.

Bu çerçevede meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden kedi tırmalaması ve köpek ısırması şikayetleri ile 93 kişi hastanelere başvurduğu bildirildi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir kuduz vakaası ile karşılaşılmazken, saldıran kedi ve köpekler 10 gün boyunca müşahede altına alındı. Bu süre içerisinde de hastalık yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi.