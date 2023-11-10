Düzce'de 'Change' otomobil operasyonu: 2 gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan sanayi sitesi içerisinde bir dükkanda yabancı plakalı ve plakasız araçların motor şasi numaralarına monte edilerek piyasaya sürüldüğünü tespit edildi. Gölyaka sanayi sitesi içerisindeki H.U. ve Y.S. isimli 2 şüphelinin dükkanına baskın yapıldı. Operasyonda, 'Change' otomobil olarak piyasaya sürülmeye hazırlanan, 7’si Macaristan, 2’si Türkiye plakalı ve 7’si ise plakasız olmak üzere 16 adet otomobil bulundu. Otomobillerin parçalandığı ve birleştirme işlemi yapıldığı belirlendi. Otomobiller, Gümrük Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kocaeli Tasfiye İşletme Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.