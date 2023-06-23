Düzce’de iki kaza: 2 yaralı

Düzce’de 3 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Düzce’de iki kaza: 2 yaralı

İHA’nın haberine göre, Düzce’de akşam saatlerinde 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk kaza D-655 kara yolu Akçakoca-Düzce yolu üzerinde meydana geldi.

Düzce’den Akçakoca istikametine seyir halinde olan İlhan Y. idaresindeki 81 BD 844 plakalı freni boşalan kamyon, Beyciler Kavşağı'nda ışıklarda bekleyen Ayhan A. idaresindeki 81 FN 594 plakalı Toyota marka araca çarptı. Toyota'da önünde bulunan Osman K. idaresindeki 81 ADD 953 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile Ayhan A., yaralanarak sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan freni boşalan kamyonun sürücüsünün 2.20 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kamyon trafikten men edildi. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. İkinci kaza ise Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden M.K., otomobili ile bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Sürücünün ehliyeti olmadığı ve 2.49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Her iki kazada da alkollü sürücülere toplam 33 bin 768 lira idari para cezası kesildi.

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