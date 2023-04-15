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Düzce'de karaca kaçtı araç sürücüsü takip etti

Düzce ormanlarında karaca heyecanı yaşandı. Orman yolunda aracıyla seyreden bir sürücü önüne çeken karacayı cep telefonunun kamerasıyla çekti. Karaca bir süre yolda koştuktan sonra yamaca tırmanarak gözden kayboldu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 11:40
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Düzce'de karaca kaçtı araç sürücüsü takip etti

Düzce'de karaca kaçtı araç sürücüsü takip etti
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Editör: Sami GÜLER

Düzce'nin ormanlık alanlarında karaca görüldü. Balıklı Yaylası'na araçlarıyla gitmekte olan turizmcilerin önüne orman yolunda bir karaca çıktı. 

Karaca, bir süre araç yolunda ilerlerken, otomobilde bulunan kişiler de karacının araçlarının önünde koşmasını cep telefonlarının kamerasıyla kayıt altına aldı.

Turizmci gençler heyecan içinde karacanın koşmasını şaşkınlıkla izledi. Kara bir süre sonra yer yer karla kaplı yamaca tırmanarak gözden kayboldu.

Bu videoyu izleyenler "Karacaların ormanlarda dolaşması sevindirici. Bunlar hem insanları heyecanlandırıyor, hem de vahşi yaşamın devam ettiğini müjdeliyor" dediler. 

 

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