Düzce'de karaca kaçtı araç sürücüsü takip etti

Editör: Sami GÜLER

Düzce'nin ormanlık alanlarında karaca görüldü. Balıklı Yaylası'na araçlarıyla gitmekte olan turizmcilerin önüne orman yolunda bir karaca çıktı.

Karaca, bir süre araç yolunda ilerlerken, otomobilde bulunan kişiler de karacının araçlarının önünde koşmasını cep telefonlarının kamerasıyla kayıt altına aldı.

Turizmci gençler heyecan içinde karacanın koşmasını şaşkınlıkla izledi. Kara bir süre sonra yer yer karla kaplı yamaca tırmanarak gözden kayboldu.

Bu videoyu izleyenler "Karacaların ormanlarda dolaşması sevindirici. Bunlar hem insanları heyecanlandırıyor, hem de vahşi yaşamın devam ettiğini müjdeliyor" dediler.