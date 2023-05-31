Düzce'de otoyolda zincirleme kaza: 3 yaralı

Düzce’de Anadolu Otoyolu'nda 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Düzce'de otoyolda zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Yücel Başaran idaresindeki 59 FB 336 plakalı otomobil önünde seyreden Haydar Can yönetimindeki 34 CVD 633 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de duramayarak Hakan Atakan idaresindeki 06 DMS 368 plakalı otomobile, bu otomobilde aynı istikamete giden Serhat Arslan idaresindeki 57 KC 112 plakalı otomobile çarptı. Dört aracın birbirine girdiği kazanın ardından olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme trafik kazasında araç sürücülerinden Hakan Atakan ile Haydar Can ve yolcu olarak bulunan Şuayip Polat yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındılar.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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