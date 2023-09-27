Düzce'de pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında pres makinesine sıkışan bir işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Düzce'de pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Pres makinesine sıkıştı

Olay, Maskom Fabrikası’nda dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Fabrikada çalışan Ümit Özsoy (40), henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı. Kazayı gören iş arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Otopsi için hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Özsoy’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı. Özsoy’un cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

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