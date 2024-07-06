Düzce'de silahlı saldırı: Bir kişi sırtından vuruldu, şüpheli firar etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce'de silahlı saldırı: Bir kişi sırtından vuruldu, şüpheli firar etti

Düzce’nin Camekebir Mahallesi'nde bir kişi, Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak üzerinde sırtından silahla vuruldu.

Yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, Y. A. (26) isimli şahsın ismi belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı hastaneye nakletti. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı ancak şüpheli şahıs saldırının ardından kaçmayı başardı.

Firar eden şahsın yakalanması için polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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