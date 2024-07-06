Düğün sırasında gelin ve damat milli maç arası verdi

Kaynak: İHA
Düğün sırasında gelin ve damat milli maç arası verdi

Tokat'ta yapılan bir düğünde gelin damat ve davetliler milli maç arası verdiler.

Dünya evine giren 27 yaşındaki Elif ve 29 yaşındaki Mert Üner çifti, düğünlerini bırakıp A Milli Futbol Takımı'nın heyecanına ortak oldu. Milli maç nedeni ile düğüne mola veren çift ve davetliler, salona kurulan dev ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı maçı izledi.

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Davetliler ve gelin ile damat pistte dans ederken milli maçın başlaması ile ekranda kilitlendi.

'ÇİFT MUTLU OLURUZ'

Damat Mert Üner, milli maçı izlemeyi çok istediklerini ve konuklarında izlemek istediklerini fark ettiklerini bu nedenle düğüne ara verdiklerini söyledi.

Damat Üner, 'İnşallah bugün kazanırsak bizim için çifte mutluluk olacak.' diye konuştu.

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