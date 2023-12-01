Düzce'de sisten göz gözü görmedi

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Düzce'de gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezinde etkisini artıran sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde havanın 2 derece olması sebebiyle soğukta etkili oldu. Sis ulaşımı da zaman zaman olumsuz etkilerken, sürücüler bazı noktalarda araç farlarını yakıp takip mesafesini açarak ilerledi.

Trafik ekipleri, vatandaşları görüş mesafesinin düşmesine sebep olan sise karşı uyararak, sürücülere farlarını yakmaları, hız kurallarına uymaları ve yayalara karşı daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu