Düzce’de tır ile otomobil çarpıştı

Kaza D-100 karayolu Kervan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. idaresindeki otomobil Çoban istikametinden Kervan istikametine seyir halindeyken, aynı güzergahta ki S.Y. idaresindeki tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarpıp savruldu. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebi ile bir süre tek şerit kapalı kalırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.