Düzce’de tır ile otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA
Düzce’de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza D-100 karayolu Kervan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. idaresindeki otomobil Çoban istikametinden Kervan istikametine seyir halindeyken, aynı güzergahta ki S.Y. idaresindeki tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarpıp savruldu. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebi ile bir süre tek şerit kapalı kalırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

aw098445-01.jpg

aw098445-04.jpg

aw098445-05.jpg

aw098445-06.jpg

aw098445-02.jpg

aw098445-03.jpg

Son Haberler
Türkiye'nin konuştuğu skandalda son dakika gelişmesi. İddianame ortaya çıktı Spor
Türkiye'nin konuştuğu skandalda son dakika gelişmesi. İddianame ortaya çıktı
Bunları yediyseniz ilaç kullanmayın Sağlık
Bunları yediyseniz ilaç kullanmayın
Köpek terörü bitmiyor. Başıboş köpekler yolda yürüyen Medine teyzeye saldırdılar Gündem
Köpek terörü bitmiyor. Başıboş köpekler yolda yürüyen Medine teyzeye saldırdılar
İYİ Parti’li Ece Güner partisinden istifa ettiğini duyurdu Gündem
İYİ Parti’li Ece Güner partisinden istifa ettiğini duyurdu
Darüşşafaka'dan ayrıldı Anadolu Efes'e katıldı Spor
Darüşşafaka'dan ayrıldı Anadolu Efes'e katıldı
Yeşiltepe Belediyesi ekmeğin fiyatında indirim yaptı Gündem
Yeşiltepe Belediyesi ekmeğin fiyatında indirim yaptı
İsrailli yetkiliden hayatını kaybeden Saadet Partili vekille ilgili skandal paylaşım Gündem
İsrailli yetkiliden hayatını kaybeden Saadet Partili vekille ilgili skandal paylaşım