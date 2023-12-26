Düzce'de tırın lastiği patlayınca kanala uçtu

Kaynak: İHA
Düzce'de tırın lastiği patlayınca kanala uçtu
Düzce'de MDF yüklü bir tır, lastiği patlayınca sürücünün hakimiyetinden çıkarak önce refüje çarptı sonra da kanala uçtu ve yana doğru yattı.

Kaza, Düzce'nin Anadolu Otoyolu geçişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Şaban Toygar idaresindeki MDF yüklü tırın lastiği bir anda patladı.

Lastik patladıktan sonra sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Tır orta refüje çarpmasının ardından yol kenarındaki kanala uçtu ve yan tarafa doğru devrildi.

Kazada sürücü araçtan çıktı. Sürücünün durumu polis ekiplerine bildirildi.

Lastiğinin patladığını ve aracın savrulmaya başladığını söyleyen sürücü Şaban Toygar, “Kocaeli’den aldığım MDF’leri Bolu’ya götürmeye çalışıyordum. Tırın lastiği bir anda patlattı. Önce orta refüje çarptım, sonra da kanala uçtum” dedi.

Bölgede karayolları ve bölge trafik ekipleri önlem aldı. Tırın ise sabah saatlerinde kaldırılacağı belirtildi.

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