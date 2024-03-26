Düzce'de uyuşturucu için operasyonu

Kaynak: İHA
Düzce'de uyuşturucu için operasyonu
Düzce'de Narkotik ekiplerinin 1 haftalık çalışması sonucunda 37 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Düzce'de sokak aralarında torbacılık yapanlara ve uyuşturucu kullanımına yönelik operasyonlar devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 18 - 24 Mart 2024 tarihleri arasında uyuşturucu satanlara yönelik yapılan operasyonlarda 36 şüpheli olaya müdahale edilirken, 37 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Yapılan narkotik operasyonlarında; 98 adet sentetik ecza, 25,4 gram esrar, 10 gram kokain, 15,11 gram metamfetamin, 2 gram skunk ve 249,7 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği belirtildi.

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