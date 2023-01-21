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Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Düzce’de polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu bonzai, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 17:01
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Düzce’de uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu tacirlerine operasyon
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İHA’nın haberine göre, Düzce’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Orhangazi Mahallesinde bir ikamette yapılan aramada M.N.P., F.K. ve E.K. isimli şahıslar yakalandı.

Şahsın üzerinde ve ikamette yapılan aramada 95 gram bonzai, 50 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 790 TL ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, şüpheli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli işlem başlatıldığını belirterek “Şüpheli şahıslar E.K ve F.K isimli şahıslar çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştır” ded

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