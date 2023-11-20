Düzce'de yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı

Düzce’nin Kardüz Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu.

KAYNAK: İHA
Düzce'de yaylada mahsur kalanlar kurtarıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası'nda aniden bastıran kar yağışı sonrası 17 kişi yaylada mahsur kaldı.

Telefonla 112 Acil Çağrı merkezini arayıp yardım isteyen vatandaşlar için Düzce İl Özel İdaresi, Ulusal Medikal Arama Ekibi (UMKE), AFAD ekipleri harekete geçti. Greyder yaylaya çıkan yolu kardan temizleyerek uzun uğraşlar sonucu mahsur kalanların yanına ulaşıldı.

UMKE ekiplerinin yaptığı kontrolde mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Yaylada bulunanlar yolun açılmasıyla birlikte kendi araçlarıyla kent merkezine indiler.

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