﻿Düzce’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde Akçakoca’da operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 2 şüpheli şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda toplam 100 litre etil alkol, 298 adet alkol kiti, 46 litre sahte/kaçak içki, 83 adet cinsel içerikli ürün bulunarak el konuldu.
Şüpheli şahıslar gözaltına alındı. (İHA)
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