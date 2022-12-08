﻿Düzce’de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde Akçakoca’da operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 2 şüpheli şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda toplam 100 litre etil alkol, 298 adet alkol kiti, 46 litre sahte/kaçak içki, 83 adet cinsel içerikli ürün bulunarak el konuldu.

Şüpheli şahıslar gözaltına alındı. (İHA)