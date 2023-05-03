Düzce'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Soner S'nin kullandığı 25 DM 281 plakalı silobas bağlı çekici, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Hoşafoğlu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.