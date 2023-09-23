Düzce'deki yangında 2 ev ve ardiye küle döndü

Düzce’de geceyi aydınlatan yangın güçlükle söndürülürken, tek katlı 2 ev ve yanında bulunan ardiye kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: İHA
Düzce'deki yangında 2 ev ve ardiye küle döndü

Düzce'nin Soğukpınar Mahallesi’nde Er ailesine ait 2 evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Evin ahşap olması sebebi ile yangın kısa sürede büyüdü. Ev ahalisi apar topar evden çıkarken, bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Geceyi aydınlatan yangında Turgut Er’in evinde başlayan yangın, Cem Er’in evine de sıçradı. Alev alev yanan evlerde söndürme çalışmaları devam ederken, yangın evlerin yanında bulunan ardiyeye de sıçradı.

İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürerek kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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