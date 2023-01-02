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Düzceliler elinizi çabuk tutun. Bugün son gün

Düzce Valiliği, 23 Kasım 2022'de yaşanan 5,9 şiddetindeki depremin ardından sonuçlanan hasar tespit çalışmalarına itiraz süresinin bugün itibarıyla sona ereceğini duyurdu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:43
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Düzceliler elinizi çabuk tutun. Bugün son gün

Düzceliler elinizi çabuk tutun. Bugün son gün
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte meydana gelen deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD tarafından 341 mahallede gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının 4 Aralık 2022'de sona erdiği anımsatıldı.

Çalışma sonuçlarının askıya çıkmasından bu yana itiraz süresinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup hasar tespit sonuçlarına itiraz edecek vatandaşlarımız, Düzce Valiliği ve kaymakamlıklarda kurulan itiraz kabul noktaları ve e-Devlet üzerinden itiraz başvurularını yapabileceklerdir. 4 Aralık'tan bu yana devam eden itiraz süreleri bugün itibarıyla son bulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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