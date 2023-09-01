Düzenli havuç tüketimiyle 5 kanser türü riskinden kurtulun

Düzenli havuç tüketimiyle 5 tür kanser riskini azalttığını söyleyen uzman isim ayrıca enflamasyonu azalttığını ve bağırsak huzurunu sağladığının da altını çizdi.

Doç. Dr. Muhammed Keskin düzenli havuç tüketiminin sağlık için ne kadar faydalı olduğunu teker teker anlattı.

Düzenli havuç tüketiminin faydalarını uzman isim şöyle anlattı:

“Düzenli havuç tüketimiyle 5 kanser türünü azaltabileceğinizi biliyor muydunuz. Mide, kolon, meme , prostat ve akciğer kanser riskini sadece düzenli havuç tüketimiyle azaltabilirsiniz. Ayrıca vücuttaki endotoksinleri bağlar ve östrojen fazlalığını önler. Havuç neredeyse rakipsiz enflamasyonu azaltan bir kök bitkisidir.”

DÜZENLİ HAVUÇ TÜKETİMİYLE RİSKİ AZALAN 5 KANSER TÜRÜ:

-Mide kanseri

-Kolon kanseri

-Meme kanseri

-Prostat kanseri

-Akciğer kanseri