Düzenli havuç tüketimiyle 5 kanser türü riskinden kurtulun

Doç. Dr. Muhammed Keskin TikTok sosyal medya hesabından düzenli havuç tüketiminin önemine dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

Düzenli havuç tüketimiyle 5 kanser türü riskinden kurtulun

Düzenli havuç tüketimiyle 5 tür kanser riskini azalttığını söyleyen uzman isim ayrıca enflamasyonu azalttığını ve bağırsak huzurunu sağladığının da altını çizdi.

Doç. Dr. Muhammed Keskin düzenli havuç tüketiminin sağlık için ne kadar faydalı olduğunu teker teker anlattı.

5-002.jpg

Düzenli havuç tüketiminin faydalarını uzman isim şöyle anlattı:

“Düzenli havuç tüketimiyle 5 kanser türünü azaltabileceğinizi biliyor muydunuz. Mide, kolon, meme , prostat ve akciğer kanser riskini sadece düzenli havuç tüketimiyle azaltabilirsiniz. Ayrıca vücuttaki endotoksinleri bağlar ve östrojen fazlalığını önler. Havuç neredeyse rakipsiz enflamasyonu azaltan bir kök bitkisidir.”

DÜZENLİ HAVUÇ TÜKETİMİYLE RİSKİ AZALAN 5 KANSER TÜRÜ:

-Mide kanseri

-Kolon kanseri

-Meme kanseri

-Prostat kanseri

-Akciğer kanseri

İlgili Haberler
Karaciğer yağlanmasıyla savaşan bitki ortaya çıktı
Prostat büyümesinde 10 kritik belirti
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Balıkesir'de aranan 14 şahıs yakalandı Güncel
Balıkesir'de aranan 14 şahıs yakalandı
KKM'cilerin uykusunu kaçıran gelişme. Sekiz ay sonra bir ilk yaşandı Ekonomi
KKM'cilerin uykusunu kaçıran gelişme. Sekiz ay sonra bir ilk yaşandı
Zafer Arapkirli Avrupa'da hangi takımın başarılı olacağını şimdiden açıkladı Spor
Zafer Arapkirli Avrupa'da hangi takımın başarılı olacağını şimdiden açıkladı
MSB o görüntüleri paylaştı: İşte Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatı Güncel
MSB o görüntüleri paylaştı: İşte Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatı
3 ay önce aldığı telefon bir anda alev aldı. Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı Güncel
3 ay önce aldığı telefon bir anda alev aldı. Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı
Türk mitolojisinde fesat tanrısı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde fesat tanrısı kimdir?
Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı Magazin
Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı