Prostat büyümesinde 10 kritik belirti

Erkekleri sık, acil ve gece idrara çıkmak zorunda bırakabilen ayrıca idrar yolu enfeksiyonları, mesane taşı veya böbrek yetmezliği gibi hayati risklere neden olabilen rahatsızlıklarla karşı karşıya bırakabilen iyi huylu prostat büyümesi günümüzdeki ileri teknolojik lazer yöntemleri ile konforlu bir şekilde tedavi edilebiliyor.

İyi huylu prostat büyümesi, 50- 60 yaşından sonra erkeklerin yarısından fazlasında görülebiliyor.

Prostat büyüme riskini genetik sebepler, ileri yaş, obezite, diyabet ve egzersizden uzak yaşam tarzı artırabiliyor.

GECE SIK İDRARA ÇIKIYORSANIZ

Büyümüş bir prostat bezi, mesaneden idrar akışını engelleyebilir. Ayrıca mesane, idrar yolu veya böbrek sorunlarına da sebep olabilir.

Prostat büyümesinin şu belirtilerine dikkat edilmelidir:

- Sık veya acil idrara çıkma

-Gece idrara çıkma

- İdrar yaparken zorlanma

- Zayıf idrar akışı

- Kesik kesik idrar yapma

- Mesaneyi tam boşaltamama

- İdrar yolu enfeksiyonları

- Mesanede taş oluşumu

- Böbrek yetmezliği

- İdrarın tam tıkanması ve idrarda kanama

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Erkeklere özel olan prostat büyümesi ilerleyen yaşla birlikte doğal olarak büyümektedir. İyi huylu prostat büyümesini önlemenin kesin bir yolu bulunmamaktadır. Ancak yaşam şartlarında yapılan düzenleme, egzersiz, beden kitle endeksine uygun kiloda olmak, meyve ve sebzeler açısından zengin-dengeli Akdeniz usulü beslenme iyi huylu prostat büyüme riskini düşürmektedir. Birçok erkek, prostat büyümesinin prostat kanseri riskini artırdığını düşünmektedir. Ancak durum her zaman böyle değildir. Yani prostat kanseri riski, prostat büyümesi olan erkekler ile prostat büyümesi olmayan erkekler de hemen hemen aynı oranda görülmektedir.

OBEZİTE İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNE DE NEDEN OLABİLİYOR

Günümüzde hızla artan obezite birçok hastalığı da beraberinde getirmektedir. Bu hastalıklardan birisi de iyi huylu prostat büyümesidir.

İyi huylu prostat büyümesi riskini artıran nedenler diğer nedenler de şunlardır;

- 50 yaş ve üstü erkekler

- Ailede iyi huylu prostat büyümesi öyküsü olan erkekler

- Obezite, tip2 diyabet, kalp ve dolaşım hastalığı olan erkekler

- Fiziksel egzersiz eksikliği olan erkekler

