Prostat büyümesinde 10 kritik belirti

Prof. Dr. Gökhan Atış, “Prostat Kanseri Farkındalık Ayı” öncesinde, iyi huylu prostat büyümesinin nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Prostat büyümesinde 10 kritik belirti

Erkekleri sık, acil ve gece idrara çıkmak zorunda bırakabilen ayrıca idrar yolu enfeksiyonları, mesane taşı veya böbrek yetmezliği gibi hayati risklere neden olabilen rahatsızlıklarla karşı karşıya bırakabilen iyi huylu prostat büyümesi günümüzdeki ileri teknolojik lazer yöntemleri ile konforlu bir şekilde tedavi edilebiliyor.

İyi huylu prostat büyümesi, 50- 60 yaşından sonra erkeklerin yarısından fazlasında görülebiliyor.

Prostat büyüme riskini genetik sebepler, ileri yaş, obezite, diyabet ve egzersizden uzak yaşam tarzı artırabiliyor.

GECE SIK İDRARA ÇIKIYORSANIZ

Büyümüş bir prostat bezi, mesaneden idrar akışını engelleyebilir. Ayrıca mesane, idrar yolu veya böbrek sorunlarına da sebep olabilir.

Prostat büyümesinin şu belirtilerine dikkat edilmelidir:

- Sık veya acil idrara çıkma

-Gece idrara çıkma

- İdrar yaparken zorlanma

- Zayıf idrar akışı

- Kesik kesik idrar yapma

- Mesaneyi tam boşaltamama

- İdrar yolu enfeksiyonları

- Mesanede taş oluşumu

- Böbrek yetmezliği

- İdrarın tam tıkanması ve idrarda kanama

AKDENİZ TARZI BESLENME VE KİLO KONTROLÜ İLE RİSKİ AZALTIN

Erkeklere özel olan prostat büyümesi ilerleyen yaşla birlikte doğal olarak büyümektedir. İyi huylu prostat büyümesini önlemenin kesin bir yolu bulunmamaktadır. Ancak yaşam şartlarında yapılan düzenleme, egzersiz, beden kitle endeksine uygun kiloda olmak, meyve ve sebzeler açısından zengin-dengeli Akdeniz usulü beslenme iyi huylu prostat büyüme riskini düşürmektedir. Birçok erkek, prostat büyümesinin prostat kanseri riskini artırdığını düşünmektedir. Ancak durum her zaman böyle değildir. Yani prostat kanseri riski, prostat büyümesi olan erkekler ile prostat büyümesi olmayan erkekler de hemen hemen aynı oranda görülmektedir.
OBEZİTE İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNE DE NEDEN OLABİLİYOR
Günümüzde hızla artan obezite birçok hastalığı da beraberinde getirmektedir. Bu hastalıklardan birisi de iyi huylu prostat büyümesidir.
İyi huylu prostat büyümesi riskini artıran nedenler diğer nedenler de şunlardır;
- 50 yaş ve üstü erkekler
- Ailede iyi huylu prostat büyümesi öyküsü olan erkekler
- Obezite, tip2 diyabet, kalp ve dolaşım hastalığı olan erkekler
- Fiziksel egzersiz eksikliği olan erkekler

Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Uyuyan sapık babaya baltalı saldırı. Genç kızlarını taciz etmişti. Yine Suriyeli yine dehşet Güncel
Uyuyan sapık babaya baltalı saldırı. Genç kızlarını taciz etmişti. Yine Suriyeli yine dehşet
Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ'cü yakalandı Güncel
Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ'cü yakalandı
'Hakemlik yerine noterliğini yaptılar'. Memur-Sen'den Hakem Kuruluna zam tepkisi Ekonomi
'Hakemlik yerine noterliğini yaptılar'. Memur-Sen'den Hakem Kuruluna zam tepkisi
ASELSAN ve SSB'den 490 milyon liralık imza Ekonomi
ASELSAN ve SSB'den 490 milyon liralık imza
Son Dakika... Malatya'da deprem Güncel
Son Dakika... Malatya'da deprem
Trabzonspor'da forvet harekatı sürüyor. 2 isim için harekete geçildi Spor
Trabzonspor'da forvet harekatı sürüyor. 2 isim için harekete geçildi