Çayı sakın böyle demlemeyin. Öldürüyor

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Günlük hayatta pek çok yaptığımız hata ölümcül hastalıklara davetiye çıkartıyor. Kansere neden günlük ritüellerin ortaya çıkması devam ediyor.

Çayın yanlış demlenmesinin kansere neden olduğu bildirildi.

ÇAYI SAKIN BÖYLE DEMLEMEYİN

Sürekli yüksek ısıda ve kaynar bir şekilde içilen çay ilerleyen zamanlarda kanser hastalıklarına neden oluyor.

Dışarı da içtiğimiz çayların yüksek ısıya maruz kaldığı nasıl anlarız diyorsanız, acımaya yüz tutmuş ağzınızda fazla buruk bir tat bırakmasından anlayabilirsiniz.

KAYNAMAMIŞ SU İLE DEMLEYİN

Çayı kaynamamış su ile demlemeniz gerektiği bildirildi. Aşırı bir şekilde kaynamış su çaya döküldüğü zaman çayın içerisinde bakteri oluşmasına neden oluyor.

Çayın tadının acıması da genellikle bu sebeplerden meydana gelmektedir.

KANSER NEDİR?

Kanser, vücudun herhangi organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur.

Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırılır. 200'den fazla tipi tespit edilmiştir. En sık görülen ve ölüme yol açan kanser türleri akciğer, mide, karaciğer, kolon ve meme kanseridir.

KANSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Açıklanamayan kilo kaybı

-Yüksek ateş

-Kronik halsizlik

-Güçlü ağrılar

-Meme, koltukaltı ve ya vücudun başka bölümlerinde hissedilen sert ve hareketsiz kitleler

-Ciltteki, özellikle ben ve siğillerde değişiklikler

-Ağızda diş etlerinde yoğun kanamalar

-Balgamda kan gelmesi ve kronik öksürük

-Zamansız vajinal kanamalar

-Dışkıda kan bulunması ve uzun süren dışkılama problemleri

-İdrarda kan bulunması ve idrar sıklığının değişmesi