5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

''İyi uyuyun kansere yakalanmayın''

Uyku uzmanı Prof. Dr. Levent Öztürk: "Ne kadar uyku ihtiyacımız varsa bu uyku ihtiyacımızı almamız gerekiyor. Güçlü bağışıklık sistemi kanser gelişimini önlemede de son derece önemlidir." dedi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 07:05
Takip Et

Düzenli ve sağlıklı uyku kansere karşı vücudu güçlendiriyor mu?

''İyi uyuyun kansere yakalanmayın''
+
Aa
-

 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, düzenli ve sağlıklı uykunun bağışıklık sistemini geliştirerek kansere karşı güçlendirdiğini açıkladı.

 

 

Uyku uzmanı Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, ölümcül hastalıkların başında yer alan kanserle ilgili farkındalık oluşturmak açısından önemli bir gün olduğunu söyledi. Uyku sağlığının kanser riskini azaltmada önemli bir etki faktörü olduğunu belirten Öztürk, kanser hastalarının tedavi sürecinde sağlıklı uykunun da tedavinin başarılı geçmesine katkı sağladığını belirtti.

Güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli ve sağlıklı uykunun ön koşul olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

"Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için uykudan fedakarlık etmemek gerekiyor. Her zaman dediğimiz gibi uykunun pazarlığı olmaz. Ne kadar uyku ihtiyacımız varsa bu uyku ihtiyacımızı almamız gerekiyor. Güçlü bağışıklık sistemi kanser gelişimini önlemede de son derece önemlidir. Bağışıklık sistemi güçlü olduğunda kanser için de en önemli koruyucu perdeyi çekmiş oluyoruz."

Öztürk, uykusuzluk sorunu yaşayanlarda bağışıklık sisteminin zayıfladığını bunun sonucunda vücudun kanserli hücreyle mücadele etmede güçlükler yaşadığına vurgu yaptı. Herkesin ihtiyacı olan uykuyu alması gerektiğini anlatan Öztürk, "Vücudumuzda doğal katil hücreler dediğimiz, kanserleşmeye meyil eden hücreleri bulup onları ortadan kaldıran hücreler bulunuyor. Uykusuzluk işte tam da bu hücrelerin aktivitelerini ve etkinliklerini azaltıyor. Dolayısıyla kansere zemin hazırlıyor." şeklinde konuştu.

Öztürk, son yapılan araştırmaların, erken yatıp erken kalkan bireylerde mide, kolon ve pankreas gibi sindirim yolu kanserlerine yakalanma riskini düşürdüğünü ortaya koyduğunu da dikkat çekti.

AA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
2
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
4
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
5
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
6
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Plastik devinde miras kavgası
7
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Kanser yakınlarını aldı, kendi de yakalandı bakın ne yaptı?
﻿Kanser yakınlarını aldı, kendi de yakalandı bakın ne yaptı?
﻿Kanser yakınlarını aldı, kendi de yakalandı bakın ne yaptı?
﻿''İyi uyuyun kansere yakalanmayın''
﻿''İyi uyuyun kansere yakalanmayın''
﻿''İyi uyuyun kansere yakalanmayın''
﻿Kanser tanı sayısı, salgın sürecinde neden azaldı?
﻿Kanser tanı sayısı, salgın sürecinde neden azaldı?
﻿Kanser tanı sayısı, salgın sürecinde neden azaldı?
﻿İstanbul'da fabrika yangını
﻿İstanbul'da fabrika yangını
﻿İstanbul'da fabrika yangını
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.