Düzensiz göçmenlere arabasıyla çarptı

ABD’nin Texas eyaletinde, cip tipi aracın otobüs durağında bekleyen düzensiz göçmenlere çarpması sonucu 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Düzensiz göçmenlere arabasıyla çarptı

(AA) Brownsville Polis Müfettişi Martin Sandoval, olay yerinde yaptığı açıklamada, kazanın, sabah saatlerinde, bir barınağın karşısındaki otobüs durağında yaşandığını söyledi.

Cip tipi aracın, durakta bekleyen düzensiz göçmenlere çarpması sonucu 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirten Sandoval, kazanın nedeni tam olarak bilinmese de gözaltına alınan sürücünün aracını kasıtlı olarak otobüs durağına doğru sürdüğüne inanıldığını ifade etti.

gocmen-2.jpg

"HIZLA ÜZERLERİNE GELDİ"

Sosyal medyada görgü tanıklarının paylaştığı videolarda, aracın hızla yol kenarında bekleyen kişilerin üzerine doğru geldiği, fren yapmayan aracın çarptığı mağdurların metrelerce havada savrulduğu görülüyor.

Görüntülerin devamında polisin, Hispanik kökenli sürücüyü kelepçeleyerek polis aracına bindirmesi yer alıyor.

Aracın çarptığı kişilerin, genellikle Venezuela’dan gelerek ABD sınırından geçen düzensiz göçmenlerden oluştuğu kaydedildi.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Çocuk parkında silahlı saldırı Yaşam
Çocuk parkında silahlı saldırı
Nepal'de çığ felaketi Dünya
Nepal'de çığ felaketi
Biden talimat verdi. Ülkede bayraklar yarıya inecek Dünya
Biden talimat verdi. Ülkede bayraklar yarıya inecek
İstanbul’da dehşet anları kamerada. Kendi aracının altında kalıp can verdi Yaşam
İstanbul’da dehşet anları kamerada. Kendi aracının altında kalıp can verdi
Otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Yaşam
Otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
İmamoğlu'ndan Sabiha Gökçen'deki konuşması ardından seçim mesajı. Eli taş tutanlar değil eliyle kalp yapanlar kazanacak Siyaset
İmamoğlu'ndan Sabiha Gökçen'deki konuşması ardından seçim mesajı. Eli taş tutanlar değil eliyle kalp yapanlar kazanacak