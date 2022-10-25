'Kaya' lakaplı aktör paylaştı. Kariyerimin en büyük başarısı

Son dönemde yayınlanan pek çok filmde kendisine yer bulan 50 yaşındaki 'The Rock' (Kaya) lakaplı oyuncu Dwayne Johnson, bu defa bir süper kahraman filmiyle beyaz perdede boy gösteriyor.

DC Comics karakterlerinden Black Adam'a hayat veren oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gişe rakamlarını paylaştı ve başrol oyuncusu olarak kariyerinin en büyük gişe açılışına imza attığını söyledi.

Gişede büyük rakamlar kazanan süper kahraman filmleri ardı ardına çekilmeye devam ederken vizyona giren son yapım Black Adam oldu.

Başrolünde Dwayne Johnson'un oynadığı film Amerika'da 67 milyon dolarlık bir gişe hasılatı yakalarken, dünya genelindeyse 140 milyon dolarlık bir rakama ulaştı.