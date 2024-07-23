Ferdi girer girmez attı. İsviçre'de gol yağmuru

Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Lugano ile kozlarını paylaşıyor.

İsviçre’de oynanan mücadelede ikinci yarı devam ederken Lugano beraberliği buldu.

64.dakikada sahneye çıkan Bislimi durumu iki ikiye getirdi.

İsviçre taraftarı Bislimi’nin golünün sevincini henüz bitirmeden bu neye uğradığını şaşırdı.

Maçta 3. kez sahneye çıkan Edin Dzeko 67'de attığı gol ile Fenerbahçe'yi bir kez daha öne geçirdi.

Dzeko'nun şokunu henüz üstlerinden atamayan Lugano'ya 6 dakika sonra da bir sürpriz Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

69. dakikada oyuna giren Ferdi Kadıoğlu 73. dakikada golünü kaydederek durumu 4-2'ye getirdi.