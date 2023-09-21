Dzeko Fenerbahçe'yi dünya devine benzetti. Herkesi şaşkına çevirdi

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dzeko, Fenerbahçe'yi Real Madrid'e benzetti.

İşte Dzeko'nun açıklamaları;

-Inter'de kalmak istiyordum çünkü orada çok mutluydum. Kulübün benimle ilgili ayrılık kararı almasını Lukaku'ya daha fazla güven vermek için aldığını düşünüyorum. Kadroda benim gibi önemli bir futbolcunun olması Lukaku'yu rahatsız edebilirdi. Bu yüzden Romelu'nun Inter'de kalmamasına çok şaşırdım.

-Inter'de iki harika yıl geçirdim ancak ne yazık ki umduğumuz gibi bitmedi. Şampiyonlar Ligi finalinde City'ye karşı biraz şanssızdık çünkü elimize fırsatlar geçmişti. Gol atamazsanız maçı kazanamıyorsunuz.

-Geçtiğimiz yıl teknik direktörümüz Simone Inzaghi stresli bir yıl geçirdi çünkü ligdeki sonuçlar bizim seviyemizde değildi. Şampiyonlar Ligi'nde bizim gibi oynarsanız çok fazla enerji sarf edersiniz. Avrupa maçlarında her şeyimizi verdik ve Serie A'da daha azının yeteceğini düşündük ama olmadı.

-Benim için yaş sadece sayılardan ibarettir. Eğer zihinsel olarak doğru düşünüyorsanız fiziksel olarak da hazır oluyorsunuz çünkü ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.

-Fenerbahçe'yi tercih ettiğim için çok mutluyum. Geçirdiğim 2 ayda inanılmaz iyi hissediyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i.

-Hangi takımda oynamak isterim? Benim için biraz geç sorulmuş bir soru ama Real Madrid diyebilirim. Orada oynama şansı bulan herkesi çok şanslı görüyorum.