Edin Dzeko Fenerbahçe'ye imzaya geliyor. Bilgi Trabzonsporlu Visca'dan

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile anlaştığı belirtildi. Dzeko'ya 2 yıl için ödenecek para belli oldu.

Edin Dzeko Fenerbahçe'ye imzaya geliyor. Bilgi Trabzonsporlu Visca'dan

Fenerbahçe'nin Inter ile olan sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü santrfor Edin Dzeko ile anlaştığı bildirildi.

37 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık teklife evet dediği, atacağı imza karşılığında da 9 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

Fanatik'teki habere göre; Dzeko'nun menajer Lucci'nin bugün İstanbul'a geleceği ve başkan Ali Koç'la son detayları görüşeceği öğrenildi.

Bu görüşmenin ardından İstanbul'a davet edilecek olan Dzeko için görkemli bir imza töreni yapılacağı da bildirildi.

Dzeko'nun Trabzonspor'da forma giyen vatandaşı ve yakın arkadaşı Edin Visca'dan bilgi aldığı da belirtildi.

Dzeko bu sezon Milan'da 52 maçta oynarken, 14 gol atıp, 5 de asist yaptı.

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