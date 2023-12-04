E-5 karayolunda trafik kazası. 2 kişi yaralı

23.00 sularında gerçekleşen trafik kazasında Edirne istikametinde ilerleyen motosiklete bir otomobil çarptı. Motor çarpmanın etkisi ile yere savrulurken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemlerini aldıktan sonra sağlık ekipleri yaralıları tedavi etmek için hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonucunda E-5’te uzun bir trafik kuyruğu olurken ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı.