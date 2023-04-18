E-devlet şifresi olan herkesi ilgilendiriyor. Dolandırıcılar e-devlet'te bunu yapmaya başladı

Son zamanlarda artan ev ve arsa fiyatları dolandırıcıların iştahını kabarttı. Tapu dolandırıcılarının yapabilecekleri sahtekarlıkların önüne geçmek için milyonlarca vatandaşa e-devlet uyarısı geldi.

E-devlet şifresi olan herkesi ilgilendiriyor. Dolandırıcılar e-devlet'te bunu yapmaya başladı

Tv100.com yazarı Mustafa Zafer kaleme aldığı köşe yazısında e- devlet’ten dolandırıcılarına dikkat çekti ve konuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

TAPUDA TAŞINMAZIMA NASIL SAHİP ÇIKARIM?

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce alınan önlemler kapsamında vatandaşların taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmaları için e-devlet'te "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmına numaralarını kaydetmesi gerekmektedir. Söz konusu telefon bilgisinin e-devlet sistemi üzerinden güncellenmesi halinde yapılan işlem bilgileri vatandaşın bilgisi dışındaysa cep telefonuna otomatik olarak gönderilecek SMS sayesinde hemen ilgili tapu müdürlüğüyle irtibata geçebilecek. Böylece vatandaşın bilgisi dışında tapuda herhangi bir işlem yapılmasının önüne geçilebilecek.

E- DEVLET ŞİFRENİZİ KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN

E-devlet şifreniz size özeldir ve kişisel bilgilerinizin güvenliği için şifrenizi kimseyle paylaşmamanız gerekmektedir.

E-devlet şifreniz ile tüm kişisel bilgilerinize ulaşılabileceğinden, şifrenize başkaca kişilerin ulaştığını düşünüyorsanız hemen şifrenizi değiştirmeniz gerekir.

KİMDE, KAÇ KİŞİDE VEKALETİNİZ VAR?

Daha önce tapuda yahut başka bir devlet kurumunda sizin adınıza işlem yapmak için vekalet verdiğiniz kişileri ve vekalet bilgilerini unutmanız halinde yine e-devlet üzerinden “Kişi Vekaletnameleri Sorgulama” kısmından hangi noterde, kime vekalet verdiğiniz bilgisine kolayca ulaşabilirsiniz.

Daha önce vekalet verdiğiniz ve artık vekalet ilişkinizin devam etmesinin gerekmediği kişilere e-devlet üzerinden edindiğiniz bilgiler ile azilname gönderebilir ve vekalet ilişkinizi kolayca sonlandırabilirsiniz.

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