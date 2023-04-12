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‘Çocuğunuzu futbolcu yapacağız’ vaadiyle aileleri dolandıran çete yakalandı

İspanya’da özellikle yabancı ailelerin çocuklarını, “Futbolcu yapacağız” vaadiyle dolandıran çete yakalandı. İspanya Ulusal Polisi, 11 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:27
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İspanya’da dolandırıcı çete yakalandı

‘Çocuğunuzu futbolcu yapacağız’ vaadiyle aileleri dolandıran çete yakalandı
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DHA’nın haberine göre, İspanya Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada, çetenin, çoğunluğu Brezilyalı olan 16-23 yaş aralığındaki çocukların ailelerini hedef aldığı ifade edildi. Çetenin üç grup olarak hareket ettiği, ilk grubun, zengin ailelerin çocuklarını hedef aldığı ve ‘yıldız futbolcu’ olacakları yönünde kandırdığı belirtildi. İkinci grubun, sahte belgelerle çocukları sözde futbol okuluna kaydettirdiği, üçüncü grubun ise bu süreçleri organize ettiği aktarıldı.

AYLIK ÖDEME ALDILAR

Çetenin, ilk olarak kayıt, barınma, yemek ve sözde profesyonel müsabakalara katılma gibi masraflar için ailelerden 5 bin euro talep ettiği, daha sonra da 1500 ila 1700 euro arasında aylık ücret aldıkları belirtildi. İspanyol polisi, yaklaşık 70 ailenin dolandırıldığını bildirdi. İspanya Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada, “Ailelerine, oyuncu başına aylık 1500 ila 1700 euroluk ödemelere ek olarak 5 bin euro fazla ödeme yapmaları karşılığında resmi spor müsabakalarına katılma, konaklama, bakım, eğitim kaydı ve hiçbir zaman alınmayan oturma izinlerini alma prosedürleri teklif edilen, çoğunluğu Brezilyalı olmak üzere yaklaşık 70 yabancı çocuk ve genç tespit edilmiştir” denildi.

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