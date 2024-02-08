E-Devlete giren emekli gördüğüne inanamadı. Milyonlar maaşındaki bu detaya cevap arıyor

SGK ve Bağ-Kur emekli maaş artışlarını, memur emekli maaş artışı olan yüzde 49’a çıkaran düzenlemenin ardından, bu gruptaki emeklilerin maaşlarına gelen ek zam hesaplara yatırıldı. Ancak e-devlet kapısı üzerinden maaşlarını kontrol eden emekliler ek zam hesaplarına yatırılmış olmasına rağmen, aylık bilgilerini halen önceki maaştan oluştuğunu gördüler. Bunun üzerine emeklilerde son maaş artışının seyannen yapılıp yapılmadığı endişesi doğdu.

E DEVLETE GİRENLER GÖRDÜĞÜNE İNANAMADI

EkonomiM Gazetesi’nin haberine göre, en düşük emekli maaşlarını 10 bin liraya çıkaran düzenleme ile getirilen maaş artışı seyyanen yapılmış, emeklilerin kök ücretleri değiştirilmemişti. Yani bundan sonra maaşlara yapılacak artışlarda 10 bin liranın değil, emeklinin kök maaşının esas alınacak bir düzenleme hayata geçirildi.

Örneğin kök maaşı 7000 lira olan bir emekli Ocak ayında 10 bin TL alıyorsa, Haziran sonunda 6 aylık enflasyon yüzde 43’ün altında gelmesi halinde, ki beklenti yüzde 23-26 arası, maaşı yine 10 bin TL olacak anlamına geliyor.

Doğal olarak hesaplarına yatan para ile e-devletteki emekli aylık bilgisi örtüşmeyen emekliler ciddi şekilde endişeye kapıldılar. Çünkü Temmuz ayındaki enflasyon farkının, yüzde 37,57 artırılmış maaş üzerine hesaplanma riski doğuyordu.

Konu sosyal medyaya da yansıdı. Ancak edinilen bilgilere göre, bu durum geçici. Yani SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş bilgilerinin büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde e-Devlet’te de düzeleceği belirtiliyor.