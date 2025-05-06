E-İhracat Dünyaya Açılan Kapımız!

Bahar geldi, çiçekler açtı, insanlar sokaklara döküldü… ve tabii ki alışveriş çılgınlığı da başladı!

ABD tarafında işler iyice renklenmiş. Shopify’ın verilerine göre nisan ayında bazı ürünler resmen uçuşa geçmiş.

Bebek taşıyıcılarında tam %603 artış var. Evet, yanlış duymadınız: Altı kat!

İkiz bebek arabaları %590, oto koltukları da %214 artmış. Sanırım insanlar artık çocuklarıyla açık havada daha çok zaman geçirmek istiyorlar. Bahar demek ailece piknik demek sonuçta.

Olay sadece bebeklerle sınırlı değil. Evcil hayvan sahipleri de boş durmamış. Köpek maması satışları tam %1.121 artmış. Yani köpekler de bahar moduna geçmiş olabilirler.

Köpek oyuncaklarında %114, balık yemliklerinde ise %80’lik bir yükseliş var. Demek ki insanlar sadece kendini değil, evdeki minik dostlarını da şımartıyorlar.

Dışarıda vakit geçirme isteği çim biçme makinelerine de yansımış %338 artmış! Mangal kazıyıcıları %97, böcek kovucular %94 yükselmiş. Yani ABD’de insanlar evlerinin arka bahçesini açık hava cennetine çevirmeye başlamış bile.

Güneş açtı mı mangallar da yanar, bu işin doğasında var!

Peki bu trendler bize ne anlatıyor? Aslında çok şey…

Özellikle e-ihracat açısından düşündüğümüzde, bu tablo “Bak Türkiye, fırsatlar ayağına geldi” diye bağırıyor resmen.

Çünkü biz öyle bir coğrafyadayız ki, 4 saatlik uçuşla 500 milyonluk bir nüfusa ulaşabiliyoruz.

Dile kolay 4.2 trilyon dolarlık bir perakende pastası hemen yanı başımızda duruyor. Sadece doğru şekilde ulaşmamız gerekiyor.

Trendyol evet evet, o bildiğimiz Trendyol. Sadece Türkiye içindeki kampanyalarla değil, dış pazarlarda da e-ihracatın lokomotifi olmuş durumda.

“Made in Türkiye” etiketli ürünleri dünya pazarlarında milyonlarca yeni müşteriyle buluşturuyor. Hem de bunu öyle karmaşık süreçler yerine, gayet basit ve erişilebilir yöntemlerle yapıyor.

Bugüne kadar tam 120 bin KOBİ’yi e-ihracatla tanıştırmışlar.

Belki senin mahallendeki küçük tekstil atölyesi, şu an Almanya’da bir annenin bebeğini giydiriyor olabilir. Ya da Anadolu’da üretilen doğal sabunlar, Dubai’deki bir spada kullanılıyordur. Uzak gibi gelen şeyler, doğru adımlarla çok yakına gelebiliyor.

Bahar çiçekleri fırsatlarla beraber açtı. Şimdi Türkiye olarak bu rüzgârı arkamıza alma zamanı.

Üretiyoruz, kaliteliyiz, yakınız ve hızlıyız. Eee daha ne olsun?

Belki senin de aklında küçük bir girişim fikri vardır, neden dünyaya açılan bir hikâyeye dönüşmesin?

Hazır Shopify ve Trendyol gibi devler yolumuzu açıyorken, biz de cesur adımlar atabiliriz. Kim bilir, belki bir sonraki trend listesinde senin ürünün yer alır.

Ne dersin, e-ihracat seni de heyecanlandırıyor mu?