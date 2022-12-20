E Ticaret nedir? E Ticaret nasıl yapılır? Geç mi kaldık?

E ticaret satışların fiziksel mağazalar üzerinden değil, internet üzerinden yapıldığı bir ticaret türüdür. Bu bakımdan geleneksel ticaret yöntemine göre daha avantajlı bir yapıya sahiptir. Avantajlarından yararlanmak ve sektöre adımını atmak isteyenler E ticaret nedir gibi soruları sorabilmektedir.

Eğer bir firmanız yoksa ilk adım olarak bir şirket kurmanız gerekmekte. Çünkü e-ticaret yapabilmek için bir firmanızın olması şart. Lakin hangi tür şirket açmanız gerektiğine dair kural yer almamakta. Dolayısıyla anonim, limited ya da şahıs şirketi açabilirsiniz. Her şirket türü ayrı özelliklere ve avantajlara sahip olduğu için tek tek inceleyebilir, size en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

Firmanızı kurduktan sonra da satacağınız ürünlere karar vermeniz gerekmekte. Eğer kendi ürünleriniz yoksa bile niş fikirleri incelerseniz, size en uygun olanlara karar verebilirsiniz. Günümüzde popüler olan bazı e ticaret ürünleri şu şekilde sıralanabilir;

1- Robot süpürgeler

2- Akıllı telefonlar

3- Ofis ürünleri

4- Hırdavat malzemeleri

5- Kişisel bakım ürünleri

6- Hobi ürünleri

7- Kozmetik ürünleri

8- Evcil hayvan mamaları

9- Spor ürünleri

10- Giyim sektörü

Domain Adı

E ticaret nasıl yapılır konusunun her ne kadar zor olarak düşünülse de hangi adımları atacağınızı biliyorsanız oldukça kolaydır. Satacağınız ürünlere karar verdikten sonra marka ve alan adını belirlemeniz gerekmektedir.

Bu adımı doğru bir şekilde atmanız şart. Belirteceğiniz marka özgün olmalı, sizi yansıtmalı, akılda kolay bir şekilde kalabilmeli. Alan adı için de bu durum geçerli. Seçim yapılırken başka bir firmayı ya da markayı yansıtmadığından da emin olunmalı.

Altyapı Belirleme

Siteniz için bir domain belirlemenizin ardından altyapı seçmeniz gerekecektir. E ticaret nasıl yapılır konusunda altyapının önemi oldukça fazladır. Çünkü yanlış bir altyapıya karar vermeniz, olumsuz sonuçlarla karşılaşmanıza neden olacaktır. Dolayısıyla müşterilerinizin ve firmanızın beklentilerini karşılayan bir e-Ticaret altyapısını tercih etmelisiniz.

E-Ticarete başlarken yatırım yapmaktan çekinen ve sürekli maliyeti düşürmeyi hedefleyen kişiler, bir süre sonra çeşitli sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu konuda verilebilecek en iyi örnek, “ücretsiz altyapı, ücretsiz tema, ücretsiz e-Ticaret scripti” olarak sıralanabilir.

Her ne kadar ücretsiz olmasıyla birçok girişimciyi cezbetse de, bir süre sonra ortaya çıkabilecek yazılımsal sorunlar karşısında karşınızda bir muhatap bulamazsınız. Bunun yanı sıra birçok güvenlik açığının olması, kullanıcı deneyimini düşürmesi ve diğer birçok unsur markanızın ilerlemesine engel olacaktır.

Ücretsiz yazılımların yanı sıra, özel yazılımları kullanmak da mümkündür. Fakat bir e ticaret sitesi için gerekli tüm opsiyonların tek tek kodlanması gerekecektir. Bu da zaman kaybına ve ek maliyetlere sebep olabilir. Bu nedenle sektöre sağlam adımlarla girmek istiyorsanız, hazır altyapı seçeneklerini kullanmak daha avantajlı olacaktır.

İhtiyaçlarınıza yönelik oluşturulan hazır altyapı seçenekleri, profesyonel şekilde oluşturulmaktadır. Ideasoft tarafından sunulan e-Ticaret altyapı paketleri ihtiyaçlarınıza yönelik akıllı çözümler sunmaktadır. Birden fazla özelliği bulunan bu paketler iş türünüze, beklentilerinize, ürün çeşitliliğinize göre değişiklik göstermektedir. Seçim yapma ve bilgi alma konusunda desteğe ihtiyacınız varsa IdeaSoft ile iletişime geçebilirsiniz.

Ideasoft tarafından sunulan paketlerde, domain hediye edilmektedir. Bu da sizi ek maliyetlerden kurtarır. Eğer iş hacminiz düşükse, nispeten az kullanıcıya hitap ediyorsanız başlangıç için “Lite” paketini seçebilir, işleriniz arttığındaysa bir üst pakete geçiş yapabilirsiniz. Bu noktada firma, sizin için en avantajlı paketleri sunacaktır.

Tasarım

E ticaret nasıl yapılır diyorsanız ve bir altyapı seçmişseniz, bundan bir sonraki adımı bir tasarım çalışması oluşturmakta. Kullanıcı odaklı ve mobil uyumlu bir tasarım hem kullanıcı deneyimi hem de SEO konusunda büyük bir önem taşımakta.

Eğer sizin için en uygun tasarımları elde etmek istiyorsanız, IdeaSoft’un sunduğu tasarımlara göz atabilirsiniz. Konsept çerçevesinde tasarımlar, her e-ticaret sitesi için özel bir şekilde hazırlanarak sunulmaktadır. Ek olarak özgün ve kullanıcı odaklı tasarımlar ile kısa sürede başarı elde edebilirsiniz.

E-ticarete Başlamak İçin Geç Mi?

E-ticaret siteleri internetin gelişmesi ile başladı ve her geçen gün hacmini artırıyor. İnsanların evlerinden çıkmadan diledikleri ürünü satın almalarını sağlayan e-Ticaret siteleri, gün geçtikçe daha fazla kişi tarafından kullanılıyor.

Rakip sayısının fazla olması sebebiyle özellikle e-Ticarete yeni girecek kişiler tarafından “e-Ticarete başlamak için geç mi kaldım?” sorusu sıklıkla sorulsa da adım atmak için henüz geç değil.

Asıl önemli olan bu adımı ne zaman değil, nasıl attığınızdır. Eğer başarılı bir firma ile çalışarak sitenizi hazırlarsanız, verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. Kullanıcı odaklı çözümler sunan IdeaSoft, kısa süre içerisinde markanızı en iyi şekilde yansıtacağınız altyapılar sunmaktadır.