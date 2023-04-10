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Ebegümeci bitkisi öksürüğü kesiyor

Ebegümeci bitkisinin öksürüğü kesmesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 10:19
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Ebegümeci bitkisi öksürüğü kesiyor

Ebegümeci bitkisi öksürüğü kesiyor
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Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ebegümeci bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ebegümeci bitkisinin göğsü yumuşatarak öksürüğü kestiği bildirildi.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden arındırılması adına oluşturulan doğal bir refleks hareketidir.

EBEGÜMECİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Ebegümeci bitkisi; gıda maddesi olarak yemeklere katılır, tıbbi amaçla çayı, ekstresi kullanılır. Bitkinin kozmetik alanında da kullanımları bulunur ve bahçelerde süs bitkisi olarak da tercih edilir.

Ebegümeci otunun farklı şekillerdeki kullanımları şu şekilde listelenebilir:

Çay: Ebegümeci bitkisinin yaprakları veya çiçekleri, çay olarak demlenerek tüketilebilir. Ebegümeci çayı; özellikle öksürük, boğaz ağrısı ve solunum yolu enfeksiyonları gibi rahatsızlıkların semptomlarını hafifletmede faydalıdır.

Tentür: Ebegümeci bitkisi tentürü, bitkinin özütünün alkolle karıştırılması ile elde edilir. Tentür, özellikle bağırsakları çalıştırmak ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletmek için kullanılabilir.

Ekstre: Ebegümeci bitkisinin özütü (ekstresi), etanol veya su bazlı çözücüler kullanılarak hazırlanabilir. Ebegümeci ekstresi; solunum yolu rahatsızlıklarının yanı sıra mide ülseri, kabızlık ve ishal gibi diğer sağlık sorunlarının tedavisinde de yardımcı olur.

Yağ: Ebegümeci yağı, bitkinin tohumlarından, mekanik presleme yöntemiyle veya solvent kullanarak yapılabilen bir ekstraksiyon işlemi ile elde edilebilir.

EBEGÜMECİ NEDİR?

Ebegümecigillerden; çiçekleri ilaç, yaprakları da sebze olarak kullanılan ve genellikle tarla kenarlarında kendi kendine yeti en bir ottur. 20-70 cm. boyundadır. Yaprakları sarmaldır. Mayıs –Ağustos ayları arasında çiçek açar. Yaprak ve çiçeklerinde fazla miktarda müsilaj vardır. Yaprak ve çiçekleri kurutulmadan kullanılır.

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