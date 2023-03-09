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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesine 1,5 milyar euroluk yatırım kararı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgeye yardımlar sürüyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, depremden etkilenen bölgelere iki yıl boyunca 1,5 milyar euroluk yatırım kararı aldı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 09:39
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EBRD'den deprem bölgesine 1,5 milyar euroluk yatırım kararı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan deprem bölgesine 1,5 milyar euroluk yatırım kararı
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerden etkilenen bölgelere gelecek iki yıl boyunca 1.5 milyar euroya kadar yatırım kararı aldı.

EBRD'nin açıklamasında bu adımının etkilenen şehirlerde beşeri sermaye, geçim kaynakları ve işlerin korunabilmesi için bölge ekonomisinin toparlanması, yeniden yapılanması ve entegrasyonun güçlendirilmesini amaçladığı belirtildi.

Bankanın yatırım kapsamında depremden doğrudan etkilenen kişiler ve işletmeler için yerel bankalara 600 milyon euro büyüklüğünde kredi sağlayacağı, bölgedeki toparlanma ve yeniden yapılandırma çalışmalarında yer alan şirketlere de borç vererek özel sektörün rolünü güçlendireceği belirtildi.

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