Ebru adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ebru isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ebru ne demek? Ebru isminin anlamı nedir?

EBRU NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ebru ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Kaş.

- İçine konan boyalar yüzünde kalacak şekilde kitre ile hazırlanmış bir suya kapatılıp kaldırılmak suretiyle kâğıt üzerine çıkan hâre, dalga, damar vb. süslere verilen isim.

- Kitap ve defter kaplarında, levhalarda kullanılmak üzere bu tarzda desenli duruma getirilmiş bulut gibi hareli ve damarlı şekillerle süslenmiş kâğıt.

- İnce yapılı; kalınlığı az olan; düşünce, davranış bakımından incelik gösteren.

EBRU İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ebru ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ebru adını koymak caizdir.

EBRU İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Ebru adındaki kişiler özgürlükçü kişilikleri ile bilinirler. Onları bir kişiye ya da bir yere bağlamak oldukça zordur. Monoton yaşamdan nefret ederler. Oldukları ortamda ne kadar mutlu olsalar da yeni bir ortam onların her zaman ilgisini çeker.

Ebru isimli kişiler için özgürlükleri o kadar önemlidir ki, ona gelen ufacık bir zararda işi bırakmaya kadar bile gidebilir. Bu nedenledir ki Ebru isimli bireyler genelde kendi işlerinin patronu olmak isterler. Bu durum ilişki ve aile yaşamlarını da etkiliyor. Özgürlükçü ruhları nedeni ile onlara baskı uygulanan her ortamdan kaçabilirler.