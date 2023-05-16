Ebru ne demek? Ebru isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Ebru da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerdendir. Peki, Ebru ne demek? Ebru isminin anlamı nedir?

Ebru ne demek? Ebru isminin anlamı nedir?

Ebru adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ebru isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ebru ne demek? Ebru isminin anlamı nedir?

EBRU NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ebru ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Kaş.

- İçine konan boyalar yüzünde kalacak şekilde kitre ile hazırlanmış bir suya kapatılıp kaldırılmak suretiyle kâğıt üzerine çıkan hâre, dalga, damar vb. süslere verilen isim.

- Kitap ve defter kaplarında, levhalarda kullanılmak üzere bu tarzda desenli duruma getirilmiş bulut gibi hareli ve damarlı şekillerle süslenmiş kâğıt.

- İnce yapılı; kalınlığı az olan; düşünce, davranış bakımından incelik gösteren.

EBRU İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ebru ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ebru adını koymak caizdir.

EBRU İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Ebru adındaki kişiler özgürlükçü kişilikleri ile bilinirler. Onları bir kişiye ya da bir yere bağlamak oldukça zordur. Monoton yaşamdan nefret ederler. Oldukları ortamda ne kadar mutlu olsalar da yeni bir ortam onların her zaman ilgisini çeker.

Ebru isimli kişiler için özgürlükleri o kadar önemlidir ki, ona gelen ufacık bir zararda işi bırakmaya kadar bile gidebilir. Bu nedenledir ki Ebru isimli bireyler genelde kendi işlerinin patronu olmak isterler. Bu durum ilişki ve aile yaşamlarını da etkiliyor. Özgürlükçü ruhları nedeni ile onlara baskı uygulanan her ortamdan kaçabilirler.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama