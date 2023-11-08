Ebru Polat ''Ben hukukçuyum''diyerek açıklama yaptı. Dilan Polattan sonra gözler ona çevrildi

Tüm Türkiye'nin aylardır konuştuğu Polat Ailesi hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Tüm bu yaşananların ardından gözler soyadı benzerliğinden dolayı Ebru Polat'a çevrildi. Lüks yaşantısıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı konu hakkında açıklama yaptı.

Ebru Polat ''Ben hukukçuyum''diyerek açıklama yaptı. Dilan Polattan sonra gözler ona çevrildi

Kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat ve beraberindeki 12 kişi “suç örgütü kurma ve yönetme”, “yasadışı bahis”, “suçtan kaynaklı mal varlığını aklama” ve “vergi usul kanuna muhalefet” suçlarından tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

dilan-polat-1-sfss-cover.webp

Tutuklamanın ardından soyadı benzerliği nedeniyle gözler Ebru Polat'a çevrildi. Ebru Polat sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yaptı. Lüks yaşantısıyla da dikkat çeken Ebru Polat şu ifadeleri kullandı:

640xauto-2-002.webp

'Danışanlarım ve sevenlerim bana çok soruyor, toplu cevap veriyorum. Polat ailesi ile herhangi bir akrabalığım v.s yoktur, sadece soyadı benzerliğidir. Ben zaten güzellik sektörüne daha 2-3 yıldır girdim biliyorsunuz. Ben yılların sanatçısıyım. Her işimde çok dikkatli davranırım. Ben zaten hukukçuyum her konuda çok titiz davranırım. Hiçbir ürünümün ve hiçbir salonumun Dilan Polat'la bir ilgisi yoktur.'

640xauto-1-003.webp

"ÇİĞNEDİĞİM SAKIZ 900 TL OLMUŞ"

Zaman zaman yaptığı harcamalarla gündem olan şarkıcı Ebru Polat, bir paket sakıza 895 TL ödemiş ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Ebru Polat, "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" ifadelerini kullanmıştı.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Son Haberler
Kablo hırsızına suç üstü Gündem
Kablo hırsızına suç üstü
Güney Kore’de bir kişi robot kol tarafından öldürüldü Dünya
Güney Kore’de bir kişi robot kol tarafından öldürüldü
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü Gündem
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Bandırma'da uyuşturucu operasyonu Gündem
Bandırma'da uyuşturucu operasyonu
Isparta’da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Gündem
Isparta’da hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Sacha Boey'den flaş transfer itirafı. Yapılan görüşmeyi açıkladı Spor
Sacha Boey'den flaş transfer itirafı. Yapılan görüşmeyi açıkladı
Hafızalara kazınacak karikatür. Emre Ulaş CHP'deki durumu çizdi Karikatür
Hafızalara kazınacak karikatür. Emre Ulaş CHP'deki durumu çizdi