Ebru Polat ''Ben hukukçuyum''diyerek açıklama yaptı. Dilan Polattan sonra gözler ona çevrildi

Kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat ve beraberindeki 12 kişi “suç örgütü kurma ve yönetme”, “yasadışı bahis”, “suçtan kaynaklı mal varlığını aklama” ve “vergi usul kanuna muhalefet” suçlarından tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Tutuklamanın ardından soyadı benzerliği nedeniyle gözler Ebru Polat'a çevrildi. Ebru Polat sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yaptı. Lüks yaşantısıyla da dikkat çeken Ebru Polat şu ifadeleri kullandı:

'Danışanlarım ve sevenlerim bana çok soruyor, toplu cevap veriyorum. Polat ailesi ile herhangi bir akrabalığım v.s yoktur, sadece soyadı benzerliğidir. Ben zaten güzellik sektörüne daha 2-3 yıldır girdim biliyorsunuz. Ben yılların sanatçısıyım. Her işimde çok dikkatli davranırım. Ben zaten hukukçuyum her konuda çok titiz davranırım. Hiçbir ürünümün ve hiçbir salonumun Dilan Polat'la bir ilgisi yoktur.'

"ÇİĞNEDİĞİM SAKIZ 900 TL OLMUŞ"

Zaman zaman yaptığı harcamalarla gündem olan şarkıcı Ebru Polat, bir paket sakıza 895 TL ödemiş ve fişi 3,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Ebru Polat, "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" ifadelerini kullanmıştı.