Ebru Polat pozlarıyla yine sosyal medyayı yıktı

Kendine ait markası da olan ünlü şarkıcı Ebru Polat, cesur pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Instagram hesabından önce derin göğüs ve bacak dekolteli kırmızı elbisesiyle paylaşım yapan Ebru Polat, fotoğrafına, "Gülümse ki hayatta sana gülümsesin" notunu düştü.

Polat, bu karesini profil fotoğrafı da yaptı.

Ebru Polat kısa bir süre sonra da yine derin göğüs dekoltesiyle dikkat eken mavi elbisesiyle poz verdi. Polat paylaşımına, "En sevdiğim renk mavi ???? 1 mi 2 mi karar sizin????" notunu düştü.