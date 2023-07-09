Ebru Yaşar'dan muhteşem yaz konseri. Safranbolu'da binlerce hayranını coşturdu

Editör: Özlem KIRAL
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sahne aldı.
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, bir güzellik merkezinin açılışının yıldönümü dolayısıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi.
Misak-ı Milli Meydanı'nda düzenlenen konserde ünlü şarkıcı eserlerini sevenleri için seslendirdi.
Ebru Yaşar'a vatandaşların ilgisi yoğun olurken, İş insanı Sevim Alan da güzellik merkezinin açılışının yıldönümünde ünlü şarkıcıyı Safranbolu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.