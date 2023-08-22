Ebru Yaşar Şile Festivali konserinde seyircisini büyüledi

Editör: Özlem KIRAL

Festivalin final akşamında, sahneye çıkan ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ın performansı ise sadece sesiyle değil, aynı zamanda yaşadığı grip enfeksiyonuna rağmen enerjisi ve coşkusuyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

SAHNEYE SERUM VE İĞNEYLE ÇIKTI

Yaşadığı grip sebebiyle sahneye serum alarak ve iğne vurularak çıkan sevilen sanatçı Ebru Yaşar, sahne coşkusu ve dayanılmaz enerjisi, konseri izlemeye gelen on binlerce Şileliyi coşturmaya fazlasıyla yetti.

Ebru Yaşar'ın sahnedeki performansı, sadece müziğe olan aşkını değil, aynı zamanda kararlılığını ve sahne sevgisini de yansıtıyordu.

1 hafta boyunca birbirinden değerli sanatçıların ve grupların şarkıları ile müziğe doyan Şileliler, festivalin son gününde Ebru Yaşar'ın muhteşem performansı ile şarkılara eşlik ederek, dans etti.

Konserin sonunda sahnedeki Ebru Yaşar'a, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'da destek verdi. Başkan Ocaklı, sahneye çıkarak Yaşar'a teşekkür etmekle kalmadı, aynı zamanda dostluğun ve dayanışmanın bir örneğini sergiledi.