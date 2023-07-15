Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar binlerce hayranına müzik ziyafeti verdi. Çocuklarıyla düet yaptı

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, eşsiz boğaz ambiyansında gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açık Hava Konserleri’nde sevenleriyle buluştu… Yaşar, saatler öncesinden açık havayı dolduran binlerce hayranına adeta müzik şöleni yaşattı.

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar binlerce hayranına müzik ziyafeti verdi. Çocuklarıyla düet yaptı

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, konser boyunca geçmişten günümüze hit olmuş özel repertuarı ve sahne performansıyla tam not aldı. Sesi ile kulakların pasını silen Yaşar, modacı Burcu Sedef imzalı iki kıyafet tercih ederken zarafetiyle de büyüledi.

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ÇOCUKLARIYLA SÜRPRİZ DÜET

Yaşar'ın sahnede bir de sürprize imza atarak sevilen şarkısı ‘İçime Ata Ata’yı çocukları Poyraz ve Ebru Su ile birlikte sahnede okuması büyük alkış alırken eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

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Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, konser ile ilgili olarak, “Boğaz buna layık… Ya İstanbul ve İstanbul dinleyicisi bütün buraya gelen dinleyicilerimiz… Hepsi bence her şeyin en güzeline layıklar. Ben dinleyicilerimi çok seviyorum. Ve onlar için en güzel şekilde hazırlanmak istiyorum. İnşallah layık oluruz” dedi.

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En çok konser veren isimlerin başında yer alan Yaşar, “Yoğun konser maratonunda kendine nasıl zaman ayırıyor?” sorusuna, “Mesela kızım ve oğlum geldi. Çocuklar ve bütün aile burada. Bu gece annem, kayınvalidem hepsi buradalar. Onlar beni büyük motive ediyorlar. Bir kere onları görmek onlarla olmak o kadar güzel ki.

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Bence ben bu gece her konser sonrası olduğu gibi uyuyamayacağım. Nasıl uyuyorsun uyuyamıyorum, ben uyuyamıyorum. Konser geceleri uyuyamıyorum. Konser sonrasında mutlaka bir konsere daha gidiyorum. Ama çok seviyorum. Yani bu işime duyduğum saygı ve onlara olan sevgimden dolayı eğleneceğiz” dedi.

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“GELİYORUM AZ KALDI”

Hit parça çıkmıyor polemiği sorulan Yaşar, yeni albümü çalışmaları hakkında bilgi verirken, “Tabii ki hit parçalarım geliyor. Ama ne zaman geliyor. Ekim ayında falan geliyor. Ben yine müziğe aç olan herkesi, duyguları bekleyenleri doyurmaya geliyorum. Müzik anlamında doyurmaya geliyorum. Az kaldı geliyorum” dedi.

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