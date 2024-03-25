Sabancı Holding: Dijital ölçeklenmenin yolu yapay zekâ altyapısından geçiyor

Dünyanın önde gelen yayın gruplarından The Economist tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da “Yapay Zekâyı Kuşanmak: Korkudan Servete” konu başlığıyla yapılan Yıllık İş Dünyası İnovasyon Zirvesi’ne katılan Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı Max Speur, “Verinin Öncüleri: İşten Sağlanan Veriyi Yapay Zekâ için Kullanmak” panelinde açıklamada bulundu.

Veri kalitesi ve erişebilirliği hakkında açıklamda bulunan Max Speur, yapay zekâ modellerini çalıştırmak amacıyla gerekli altyapıların önemine vurgu yaptı.

Bugünün dünyasında verinin artık yeni hammadde olduğunu söyleyen Max Speur, dijital dönüşümün doğru şekilde uygulanabilmesi için verinin kalitesi kadar ortam değişkenleri de çok önemli olduğunu belirtti.

Son yıllarda iş dünyasının yapay zekâ odağında büyük bir dönüşümden geçtiğini söyleyen Max Speur, “Bu dönüşüm sağladığı büyük teknolojik ilerlemenin yanında, kaynak kullanımı konusunda da ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bugün bu alanda yapılan çalışmaları şu soru eşliğinde gerçekleştirmek zorundayız: ‘Yapay zekâ modellerini doğru ve etkin şekilde çalıştırabilmek için gerekli altyapıya ve yetkinliklere sahip miyiz?’ Yapay zekâ çok ciddi bir işletim gücü, depolama kabiliyeti ve enerji gerektiriyor. Fakat bulut teknolojileri ve veri merkezlerini de bünyesinde barındıran altyapı hizmetleri, orta vadede ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Dolayısıyla yapay zekâ odaklı dijital dönüşüm için bu kaynakları sağlayabilecek altyapı yatırımlarının büyük önemli bulunuyor” ifadelerini kullandı.

“MAX SPEUR: KÜRESEL ÖLÇEKTE 38 GW’LİK İLAVE BİR KAPASİTEYE İHTİYAÇ VAR”

Max Speur, yapılan bilimsel araştırmalar kapasamında yapay zekâ modellerinin getirdiği ilave yükleri çalıştırabilmek için, yakın gelecekte 38 GW'lik ilave bir kapasiteye ihtiyaç duyulacaklarını söyledi.

Speur, ne veri merkezi endüstrisi ne de kurumsal şirketler tarafında, bu yönde büyük yatırımlar görmediklerini bu yüzden Sabancı olarak, bizim bu alana odaklanmamalarının ana sebeplerinden birinin bu olduğunu ifade etti.

Burada ikili bir hedef setinden bahsedebileceğini birinci olarak, burada bir ölçeklenme fırsatı gördüklerini ve bu yatırımların, Sabancı’nın dijitale bakış açısını, gelecek teknolojilerin geliştiricisi olma vizyonunu çok iyi yansıttığını düşündüklerini dile getirdi.

Diğer yandan da, bulut teknolojilerinin, ölçeklenebilir dijital teknoloji platformların ve yeşil hiper ölçekli veri merkezlerinin, dünyadaki yeşil dönüşümün de ana motoru olacağına inandıklarını belirten Speur bu dönüşüm, Sabancı olarak bizim Topluluk Vaadinin de tam merkezinde yer aldığını söyledi.