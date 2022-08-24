Ece Erken bakıcı fiyatlarına isyan etti. 10 bin liraya bakıcı bulamadı

Sunucu Ece Erken, oğlu Eymen için bakıcı bulamamaktan şikayetçi… Eski bakıcısına 8 bin TL aylık maaş veren Erken, şimdi yeni bir bakıcı arıyor.

Annesinin ameliyat olduğu için şu anda çocuğuna tek başına baktığını açıklayan Ece Erken, bakıcıya ayda 10 bin TL ödeyeceğini açıklasa da çalışacak kimseyi bulamamaktan dert yandı.

Sosyal medya sayfasından bir açıklama yapan Ece Erken şu ifadeleri kullandı, "Bakıcı fiyatları o kadar artmış ki; çevremdeki birçok kişi dolarla maaş verdikleri bakıcıların parasını iki kişi ortak karşılıyor. Bakıcı haftanın 3 günü birinde, 3 günü de diğerinde kalıyor" dedi.

